Tchad : le MCT appelle les jeunes à se mobiliser pour la marche de Wakit Tamma

Le MCT dénonce la "mauvaise volonté des militaires qui ont confisqué le pouvoir de pacifier le pays" et s'inquiète de l'insécurité qui va grandissante.



"Les procédés utilisés à cette date pour désigner le comité ad hoc chargé de sélectionner les futurs membres du Conseil National de Transition et le comité censé organiser le ''dialogue inclusif '' sont biaisés d'avance, car étant composé des personnalités appartenant majoritairement à l'ancien régime du Mouvement Patriotique du Salut. Ce même régime qui a plongé notre pays dans la pauvreté et la dictature pendant 30 ans. Pourtant, la situation historique actuelle exige une gestion inclusive du pays", relève la coordination nationale du MCT.



Les jeunes sont les premières victimes de cette injustice entretenue, souligne le MCT. Il ajoute que "la situation est inacceptable" et appelle à un "sursaut national".



​S'agissant de la proposition de charte de la plateforme de concertation de la diaspora tchadienne, le MCT estime qu'elle prend en compte l'ensemble des revendications du peuple. Il suggère de considérer cette proposition sérieuse de sortie de crise.



Plusieurs autres organisations ont appelé à la mobilisation pour la deuxième marche pacifique de Wakit Tamma officiellement autorisée et encadrée par le ministère de la Sécurité publique.