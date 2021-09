Tchad : le MCT fustige le Conseil national de transition et appelle à marcher

Le MCT déplore la "mauvais foi" du Conseil militaire de transition et l'accuse de vouloir "confisquer le pouvoir et fermer le jeu démocratique".



Selon Kemba Didah Alain, le CNT aurait du émaner d'une assise large, souveraine et nationale afin de gagner en légitimité. Il fustige ce qu'il qualifie de "manoeuvre du président du CMT" et appelle à marcher pacifiquement samedi 2 août 2021 sur l'ensemble du territoire national pour "exprimer le ras-le-bol".



Les 93 membres du CNT ont été officiellement désignés par décret la semaine dernière, après des travaux de sélection menés par un comité ad hoc.