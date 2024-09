Tchad : le MEDEF, Patronat français, déterminé à soutenir le développement

Le 16 septembre 2024, une délégation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), dirigée par Philippe Labonne, président d'Africa Global Logistic, a rencontré M. Tahir Hamid Nguilin, ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, à l'hôtel Radisson Blu de N’Djaména. Au menu de leurs échanges : un aperçu global de la situation financière du pays et la volonté des entreprises françaises de renforcer leur présence au Tchad.



Les entreprises françaises présentes à cette rencontre ont exposé leurs projets respectifs, qu’elles entendent développer avec l’appui des autorités tchadiennes. Ces initiatives visent à soutenir le développement économique du pays en s’associant avec des entreprises locales, favorisant ainsi la création d’emplois et le transfert d’expertise.



Selon Philippe Labonne, président d'Africa Global Logistics, la réunion était « très enrichissante », exprimant son optimisme quant aux perspectives futures. « Je crois que toutes les entreprises françaises qui étaient là, non seulement auront à cœur de poursuivre leurs projets, mais vont aussi faire la publicité de votre pays », a-t-il déclaré.



Il a poursuivi en soulignant que la force des entreprises françaises réside dans leur volonté de construire des partenariats basés sur la co-construction. Elles entendent mettre à disposition leurs capacités de financement et leur expertise, en partenariat avec des entreprises tchadiennes, afin de contribuer au développement durable du pays.



Il faut préciser que cette rencontre témoigne de la volonté des deux parties de renforcer leur collaboration économique, avec l’objectif commun de dynamiser l’emploi et de stimuler la croissance économique du Tchad.