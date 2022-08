Tchad : le MJE dénonce 40 ans de mal gouvernance, d'impunité, de clanisme et de pillage

Le secrétaire général du parti Kimtolngar Ngartossoum justifie la création du parti par les "quarante années de mal gouvernance, d'impunité, de tueries, de pillages, de clanisme et d'inégale réparation des richesses de l'État".



Pour le président du parti, Abderahim Mahamat Acyl , "le MJE n'est pas un parti allié. Il a un programme politique spécifique et ambitieux qui défend les causes et les valeurs nobles de notre nation à savoir la justice et l'équité".



"La femme occupe une place centrale dans toutes les activités du parti", assure-t-il.



Le MJE a vu le jour le 7 juin 2022 à N'Djamena.