Tchad : le MLPC veut "une bonne gouvernance des ressources et aides destinées aux citoyens"

Le président du Mouvement pour la Liberté, la Paix et le Changement (MLPC), Oumarou Kaou Abdramane, a dénoncé mardi le "comportement indécent et peu orthodoxe de certains éléments des forces de l'ordre qui profitent des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 pour racketter, abuser et spolier les paisibles citoyens."



Selon lui, "ce comportement barbare, est contraire à l’orientation donnée par les plus hautes autorités du pays. Ces comportements doivent cesser immédiatement et les auteurs pris dans ces actes doivent être punis conforment à la loi de la République."



Le MLPC a salué les mesures sociales annoncées par les autorités en vue d’apaiser les souffrances de la population et d’atténuer les conséquences économiques causées par le Covid-19.



"Nous exhortons le gouvernement à mettre immédiatement en application et sans aucune restriction toutes les mesures prises par le président de la République lors de sa déclaration a la nation du 14 avril 2020 ; aussi exigeons-nous une bonne gouvernance des ressources et des aides destinées à nos concitoyens", a souligné Oumarou Kaou Abdramane.



Le président du MLPC a demandé aux autorités "d’impliquer tous les partis politiques dans la lutte contre cette pandémie mondiale pour une mobilisation républicaine à travers les sensibilisations et autres actions de prise de conscience du danger."



Par ailleurs, il a interpellé le gouvernement à mener une réflexion sur la question de l’éducation en vue d’apporter des solutions idoines, car il s’agit de l’avenir de la Nation.