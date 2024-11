Tchad : le MNCT célèbre son 10ème anniversaire et prépare les élections législatives

Le Mouvement National pour le Changement au Tchad (MNCT) a célébré ce 19 novembre 2024 son 10ème anniversaire. À cette occasion, son président, Mahamat Ahmat Lazina, a animé une conférence de presse au siège du parti, situé dans le quartier Amriguebé, 5ème arrondissement de N’Djamena.



Bilan de 10 ans d’engagement politique

Lors de cette conférence, le président du MNCT a dressé le bilan des 10 années d’existence du parti. Fondé en 2014, le MNCT a été reconnu comme un parti d’opposition démocratique, avant de tenir un congrès en 2016, où son bureau exécutif a été élargi.



Mahamat Ahmat Lazina a également rappelé les moments difficiles auxquels le parti a fait face, notamment des pressions exercées par l’ancien ministre de la Sécurité publique, Ahmat Mahamat Bachir, et les tentatives de museler ses activités. Grâce au soutien de l’Union européenne et d’organisations internationales de défense des droits de l’homme, les dirigeants du MNCT ont trouvé refuge en France, où une conférence de presse a été organisée avec l’appui de la diaspora et de partenaires tels que la Fondation Gabriel Péri.



En 2017, la justice tchadienne a blanchi Mahamat Ahmat Lazina des accusations portées contre lui.



En 2022, l’État tchadien a été condamné pour diffamation et tentative de ternir la réputation du président du MNCT, avec une demande de compensation initiale d’un milliard de francs CFA. Cependant, après un jugement ordonnant le versement de 20 millions de francs CFA, le MNCT a fait appel pour obtenir une indemnisation plus conséquente.



Engagements politiques et défis récents

Le président a également évoqué la création, en collaboration avec des leaders de la société civile et d’autres partis d’opposition, de la plateforme Wakit Tama. Celle-ci s’était fermement opposée à la candidature du défunt Maréchal Idriss Déby Itno, lors de l’élection présidentielle de 2021. Le 22 janvier 2022, le MNCT avait rassemblé plus de 50 000 personnes au stade Idriss Mahamat Ouya à N’Djamena pour lancer un appel à un dialogue national inclusif.



Ce dialogue, prévu en mai 2022, a abouti à l’obtention par le parti du portefeuille du ministère de la Jeunesse et du Leadership entrepreneurial. Cependant, en février 2023, une rentrée politique prévue au stade de Diguel a été interdite par la Cour suprême, invoquant des troubles à l’ordre public. Cette décision, perçue comme une violation des droits du parti, a conduit les dirigeants du MNCT à se réfugier à nouveau en exil.



En février 2024, un compromis politique signé à Kinshasa, avec la médiation du président Félix Antoine Tshisekedi, a permis le retour des dirigeants du MNCT au Tchad, garantissant leur sécurité et la reprise de leurs activités.



Participation aux élections législatives de 2024

Après mûre réflexion, le MNCT a décidé de participer aux élections législatives, provinciales et communales prévues le 29 décembre 2024. Le parti prévoit de présenter des candidats dans presque toutes les provinces du pays. Mahamat Ahmat Lazina lui-même sera candidat aux législatives dans le département de Dourbali, province du Chari-Baguirmi, affirmant ainsi la détermination du MNCT à renforcer sa présence sur l’échiquier politique national.



Cette célébration du 10ème anniversaire marque un tournant pour le MNCT, résolu à poursuivre son combat pour le changement et à contribuer activement au développement démocratique du Tchad.