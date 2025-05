TCHAD Tchad : le MODEMA exprime sa vive inquiétude face à la « détérioration rapide de la situation politique, sociale et sécuritaire »

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Mai 2025





Dans un communiqué de presse rendu public le 20 mai dernier, « Le Mouvement des Démocrates Africains (MODEMA) exprime sa vive inquiétude face à la détérioration rapide de la situation politique, sociale et sécuritaire dans notre pays. Une succession d’événements récents, marqués par la violence, et une absence flagrante de dialogue, alimente les craintes légitimes d’une crise majeure.

Dans un contexte aussi fragile que celui du Tchad, chaque décision, chaque parole, chaque geste des autorités doit viser l’apaisement, le rassemblement et la cohésion nationale. Malheureusement, ce que nous observons aujourd’hui, c’est une gestion hasardeuse et imprudente de la situation. Au lieu d’apaiser, les actes posés par les dirigeants semblent attiser les tensions.

Le MODEMA tient à alerter l’opinion nationale et internationale : la répression des voix dissidentes, la fermeture des espaces de dialogue et le refus persistant de lire les signes du temps constituent les ingrédients d’une déflagration annoncée. En refusant d’unir, d’écouter et de gouverner avec sagesse, le pouvoir en place porte la lourde responsabilité d’un climat explosif.

Le peuple tchadien ne veut ni guerre ni division. Il aspire à la paix, à la justice, à la liberté et à un développement équitable. Rien ne saurait justifier que des décisions mal inspirées viennent aujourd’hui menacer ces aspirations légitimes. Le MODEMA en appelle à un sursaut national, à une prise de conscience par le haut, guidée par le sens de l’État, l’écoute et l’inclusion. Nous réaffirmons avec force notre engagement pour une gouvernance responsable, humaine et inclusive.

Le MODEMA invite les forces vives de la Nation, les leaders d’opinion, les religieux, les jeunes, les femmes et les aînés à se mobiliser et à s’engager de manière pacifique pour préserver l’unité du pays et conjurer le spectre du chaos. Le MODEMA suit avec gravité la situation actuelle, notamment le massacre perpétré à Mandakao, dans la région de Beinamar, et l’arrestation du Dr Succès Masra, Président du parti Les Transformateurs.

Nous appelons au respect strict de la présomption d’innocence, principe fondamental de l’État de droit, et demandons la libération immédiate de ce leader politique, dont la voix compte dans le débat démocratique tchadien. Le Tchad n’a pas besoin d’un autre conflit interne. Il a besoin de réconciliation, de vision et de courage politique.

C’est dans cet esprit que le MODEMA poursuivra, avec fermeté et responsabilité, son engagement en faveur d’un Tchad uni, paisible et démocratique », conclut le Président du MODEMA, Dr Manga Makrada Maïna.





