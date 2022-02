Tchad : le MONCIT lance une caravane du vivre ensemble à N'Djamena

Le Mouvement citoyen Notre Tchad (MONCIT) lance une caravane de la paix et du vivre ensemble dans le 9e arrondissement de N'Djamena suite aux événements tragiques de Sandana.



Le coordonnateur du MONCIT, Acyl Korom Dagache, a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de la paix, la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et du vivre ensemble. Selon lui, au-delà des divergences du peuple, le Tchad demeure un et indivisible.



Pour Acyl Korom Dagache, tout acte de vandalisme qui compromet les efforts louables du président du Conseil militaire de transition doit être proscrit.