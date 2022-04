Tchad : le MONCIT souhaite davantage de prières à la mémoire du maréchal Idriss Deby

L'appel est contenu dans un communiqué de presse du président national du mouvement citoyen Notre Tchad, par ailleurs coordonnateur du mouvement citoyen Lissa Wakit-Tamma et signé par son coordinateur national, Korom Acyl Dagache.



En s'inclinant un fois de plus "devant la mémoire du Maréchal Idriss Deby Itno tombé armes à la main", le coordonnateur du mouvement citoyen Lissa Wakit-Tamma" salue aussi "les efforts consentis par le Conseil militaire de transition (CMT)".



Le MOCINT demande par ailleurs à toutes ses coordinations à l'intérieur du pays comme à l'extérieur "d'intensifier les actions de soutien au CMT".



Korom Acyl Dagache invite enfin les tchadiens "à une union sacrée autour du CMT" dans le but "d'un développement harmonieux du pays".