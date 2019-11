TCHAD Tchad : le MPS affiche l'unité et veut des bons profils pour les élections

Par Mahamat Abderamane Ali Kitire - 2 Novembre 2019





Le secrétaire général du Mouvement Patriotique du salut (MPS), Mahamat Zen Bada a ouvert ce samedi 2 novembre 2019 au Palais du 15 janvier les travaux du 8ème congrès extraordinaire du parti sur le thème : "premières élections législatives et locales de la 4ème République, le MPS en mouvement vers la victoire ; la victoire pour le progrès du Tchad."



L'évènement a eu lieu en présence du président de la République Idriss Déby, du président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, de la Première Dame, Hinda Déby, des présidents des grandes institutions de la République, des membres du Gouvernement et des militants du parti.



L'objectif de cet congrès est de sensibiliser et d'informer les militants afin de préparer les futures échéances électorales. Il vise également à restructurer le bureau exécutif du MPS et choisir les candidats de la liste du parti.



Le président du comité d'organisation, Emmanuel Nadingar a indiqué que ce thème a été choisi pour plusieurs raisons. "Il s'agit de réfléchir sur des stratégies solides et efficaces pouvant permettre à notre Mouvement, comme à ses habitudes, de remporter des victoires éclatantes", a-t-il estimé.



Selon Nadingar, "ce congrès est tenu aujourd'hui grâce à la contribution de nos militants et militantes. Cette contribution significative et déterminante ne peut passer sous silence et nous tiendrons, camarade Président-fondateur, à vous transmettre le moment venu, la liste de nos vaillants militants qui, de manière désintéressée ont rehaussé par leur contribution, l'éclat des travaux de nos assises".



Dans son intervention, le secrétaire général du MPS, Mahamat Zen Bada a souligné que "comme toute organisation politique qui se respecte, le MPS a décidé de marquer un temps d'arrêt afin de jeter un regard rétrospectif sur son action passée et se projeter dans l'avenir. Conformément à ce principe démocratique, nous nous soumettons à cet exercice d'auto-évaluation à la lumière des grandes orientations et des pertinents enseignements du camarade Idriss Déby Itno, président-fondateur du MPS".



Il a rappelé qu'à la veille de l'organisation de l'élection présidentielle d'avril 2016, il s'est vu confié le poste de secrétaire général du parti à l'issue du 7ème congrès extraordinaire d'investiture du candidat de l'alliance.



"Cette brillante victoire était soutenue à la fois par le profil d'homme d'État de notre candidat, la qualité réformiste de son programme électoral et la mobilisation de 108 partis de l'alliance", a dit Mahamat Zen Bada.



"Les rapports avec les formations politiques ne furent pas perdues de vue. Cette stratégie tenant à l'apaisement du climat politique, initiée par le chef de l'État et soutenue par le MPS et ses alliés, a permis la mise sur scène du Cadre national de dialogue politique. Nous avons tout mis en oeuvre pour défendre les intérêts de la majorité présidentielle. La cohésion au sein pour faire bloc a été l'une des préoccupations prioritaires du MPS, ayant contribué à la réalisation de plusieurs faits. L'on peut citer notamment les propositions des actes portant création de la Commission électorale nationale indépendante ,le Code électoral, la révision de la Charte des partis politiques et le statut de l'opposition démocratique", a énuméré le secrétaire général du parti.



Il a exhorté les congressistes à agir positivement et qualitativement dans l'esprit de mettre les militants en ordre de bataille pour les élections qui se pointent à l'horizon.



"Il s'agit de porter le choix sur des hommes et des femmes qui font le consensus", a-t-il affirmé. En ce sens, il préconise de réfléchir sur le profil et le choix des candidats du parti, "en accordant une oreille attentive aux femmes et aux jeunes de nos 23 provinces et de nos 112 départements."





