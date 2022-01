Tchad : le MPS appelle à la retenue suite aux évènements d'Abéché

Le Mouvement patriotique du salut (MPS) a réagi ce 27 janvier aux manifestations sanglantes d'Abéché "nées "de l'incompréhension relative à l'intronisation du chef de canton Bani Halba".



Le secrétaire général 2ème adjoint du parti, Me Jean Bernard Padaré, déplore les pertes en vies humaines suite aux affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Il présente ses condoléances et appelle toutes les parties à la retenue, au dialogue, à l'esprit de paix et de cohabitation intercommunautaire.



Le parti invite et encourage le gouvernement à tout mettre en oeuvre pour que la quiétude et la sérénité reviennent à Abéché.