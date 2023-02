Tchad : le MPS commémorera l’anniversaire de sa création à Amdjarass

Une décision portant désignation des membres des différentes commissions (communication, mobilisation, sensibilisation, animation, et activités culturelles et sportives), au sein du comité d’organisation des festivités de commémoration de la journée du 11 mars, édition 2023 à Amdjarass, province de l’Ennedi Est, a été rendue publique le 16 février dernier.



En effet, la journée du 11 mars marque la création du Mouvement Patriotique du Salut (MPS).



Chaque commission est chargée, entre autres, d’orienter, suivre et contrôler la préparation de l’organisation matérielle et administrative des festivités commémorant la journée du 11 mars. S’agissant du Comité d’organisation, il est supervisé par le 1er adjoint au secrétaire général, chargé de l’administration du parti.



Par ailleurs, il est composé de 35 membres dont un bureau de 25 personnes. Néanmoins, le secrétaire général provincial du MPS de la province de l’Ennedi-Est peut créer des sous-comités provinciaux, pouvant couvrir l’ensemble des domaines d’activités des festivités.