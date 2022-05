Tchad : le MPS "dénonce les agissements irresponsables" de Wakit Tamma

Le Mouvement patriotique du salut (MPS) "déplore et dénonce les agissements irresponsables de la coalition Wakit-Tamma et de ses acolytes tapis dans l’ombre, de ce samedi 14 mai 2022 ayant occasionné d’énormes dommages sur les concitoyens innocents et leurs biens matériels ainsi que l’atteinte inexplicable et inacceptable aux symboles des pays amis et frères du Tchad", affirme Me. Jean Bernard Padare, porte-parole du parti.



"L’on ne doit indéfiniment accepter les actes irresponsables des groupuscules entretenus et financés par certaines puissances étrangères mues beaucoup plus par d’autres intérêts que ceux du paisible et accueillant peuple tchadien qui aspire à la paix, à l’unité nationale , au vivre ensemble et au brassage", poursuit Me. Jean Bernard Padare.



Le MPS interpelle le gouvernement de Transition et l’invite à faire respecter le droit à la propriété privée et les libertés individuelles en l’occurrence la protection des personnes et de leurs biens ; faire traduire devant les juridictions compétentes les auteurs, coauteurs et complices des blessures et dégradations dont sont victimes certains concitoyens ; appliquer dans toute sa rigueur les lois de la république sanctionnant ces genres d’agissements ; mener des investigations pour traquer, débusquer et identifier leurs commanditaires.



"Si manifester est un droit consacré par les textes fondamentaux de la République, les libertés individuelles et le droit à la propriété privée en sont tout autant", indique le porte-parole du MPS.