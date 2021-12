Tchad : « le MPS est bel et bien présent », assure Dago Yacoub

Il s'est tenu le 28 décembre dernier, au siège provincial du Mouvement patriotique du salut (MPS) de Mongo, une cérémonie relative à la visite des militants du MPS du bureau national. Cette rencontre a connu la présence du premier adjoint au secrétaire général du MPS, Dago Yacoub, du secrétaire général provincial du Guéra, Tatoumlé Dogo, ainsi que des militants et sympathisants du MPS.



L'objectif de la mission du premier adjoint du secrétaire général est de s'enquérir de la situation actuelle du parti durant cette période de transition et recueillir les doléances des militants. Le secrétaire général provincial du MPS au Guéra, Tatoumlé Dogo, a fait savoir que l'évènement réunissant les militants, avec à leur tête, Dago Yacoub, n'est pas un fait du hasard.



Après avoir fait observé une minute de silence en la mémoire du Maréchal Idriss Deby Itno, le secrétaire général provincial a exprimé sa gratitude à tous les militants qui sacrifient leur vie pour le parti. Pour lui, tout homme est mortel et c'est cette circonstance qui a emporté le président fondateur du parti. Selon lui, avec le concours de tous les militants, le pari sera atteint.



Pour le premier adjoint au secrétaire général du MPS, Dago Yacoub, les doléances des militants seront transmises à la hiérarchie pour l'accélération du processus en cours. Il a, dans son allocution, souligné que le parti MPS est là et demeure toujours présent dans l'esprit de ses militants et militantes. « Certains militants ont jeté le bâton parce que Idriss Deby Itno n'est plus. Je vous dis que le MPS est bel et bien présent et nous travaillons chaque jour, pour lui redonner le souffle qu'il mérite », a-t-il martelé.



Les militants et sympathisants du MPS ont formulé quelques doléances qui sont entre autres : la finalisation du château d'eau promis par le Maréchal Idriss Deby Itno, l’achèvement de la villa présidentielle, l'accélération de la construction de la mini-centrale à énergie solaire entreprise depuis quelques mois, la réduction du chômage des jeunes qui demeure un sujet crucial, la poursuite du chantier du lycée scientifique à l’arrêt, et l'intégration des jeunes à la fonction publique.