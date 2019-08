Tchad : le MPS et les partis alliés célèbrent l'an 3 du mandat présidentiel (vidéo)

Les partisans du Mouvement patriotique du salut (MPS), parti au pouvoir et les partis alliés, membres de la majorité présidentielle, ont célébré jeudi 8 août à N'Djamena, l'an 3 du mandat du président de la République Idriss Déby.



De nombreuses personnalités étaient présentes à la cérémonie de réjouissance -animée par plusieurs artistes-, brandissant des drapeaux du MPS, sous les acclamations, la musique et les pas de danses.



L'évènement a été marqué par le discours du secrétaire général du MPS, Mahamat Zen Bada. "Rares sont les chefs d'Etat qui tiennent parole. Idriss Déby fait l'exception. En bon pilote qu'il est, la navigation à vue n'a jamais été incluse dans son mode de fonctionnement. Il dit ce qu'il va faire et fait ce qu'il a dit", a souligné le n°1 du MPS.



"Des dirigeants comme lui, on n'en trouve pas beaucoup sur l'échiquier international", a-t-il ajouté, dressant un bilan à mi-parcours du mandat et mettant l'accent sur "les points les plus saillants" car "à moins d'être sur une autre planète, nous constatons chaque jour de grandes avancées dans notre pays".