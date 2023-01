Tchad : le MPS forme ses cadres sur les résolutions du DNIS à Pala

La délégation, dirigée par le secrétaire général adjoint Me Jean Bernard Padaré, a organisé un atelier de formation sur la vulgarisation des résolutions et recommandations du DNIS. Les participants ont discuté de thèmes tels que la justice, la bonne gouvernance, l'égalité, la paix et la cohésion sociale, la réconciliation, la relance économique, et d'autres sous-thèmes.



Selon Faïtchou Etienne, chef de la délégation de la province de Mayo-Kebi Ouest, cette province est l'une des rares où la cohabitation pacifique fonctionne. Le principal problème qui affecte la province est l'enlèvement contre rançon, c'est pourquoi les autorités doivent redoubler d'efforts pour résoudre ce fléau.



Lors de l'ouverture de l'atelier de formation, le Secrétaire Général Adjoint du MPS, Me Jean-Bernard Padaré, a insisté sur l'importance de la collaboration entre les militants pour que le message atteigne les militants les plus éloignés de manière claire.



La ville de Pala, chef-lieu de la province de Mayo-Kebi Ouest, a constitué le point final de la tournée de campagne de vulgarisation des résolutions et recommandations du Dialogue National Inclusif dans la zone méridionale initiée par le Mouvement Patriotique du Salut.