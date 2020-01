Tchad : le MPS rend hommage à Joseph Djimrangar Dadnadji

La secrétaire générale 3ème adjointe du Mouvement patriotique du salut (MPS), Madjidian Padja Ruth, s'est rendue vendredi, à la tête d'une délégation du Bureau politique national du parti, au domicile de la famille de Joseph Djimrangar Dadnadji.



La délégation a rendu hommage et a présenté ses condoléances à la famille de l'ancien chef de gouvernement et ex-proche collaborateur du président de la République.



"Le pays perd l'un de ses meilleurs cadres. Le défunt était un membre important du MPS. Il a été l'un des meilleurs collaborateurs du chef de l'Etat", a déclaré Jean Bernard Padare, porte-parole du parti.



Jean Bernard Padare a rappelé "le rôle clé qu'il a eu à occuper" au sein du MPS. "Il est tout à fait normal qu'au nom du président fondateur, du secrétaire général du MPS et de tous les militants que nous venons témoigner notre solidarité à sa famille nucléaire dans cette circonstance", a-t-il affirmé.



Le représentant de la famille du défunt, Mbïriss Ngarïde Blaise, a témoigné de sa reconnaissance pour ces condoléances qui "vont tout droit dans (leur) coeur".



Madjidian Padja Ruth a écrit un message dans le cahier de condoléances. "(...) Tu nous a laissé dans un grand souvenir, dans ton mouvement que tu a décidé de laisser. Le MPS te laisse inoubliable pour de grandes oeuvres que tu a réalisé (...)", a-t-elle écrite.



Le président de la République Idriss Déby a décrété jeudi une journée de deuil national suite au décès de son ex-collaborateur Joseph Djimrangar Dadnadji. Le deuil national sera observé au cours de la journée du mardi 7 janvier 2020, la semaine prochaine.



"Avec la disparition de l’ancien Premier ministre, le Tchad perd un fils de valeur", a souligné mercredi la Présidence de la République.



Joseph Djimrangar Dadnadji est décédé mardi 31 décembre 2019 à l'âge de 65 ans.



Le 26 décembre 2019, Joseph Djimrangar Dadnadji a été victime d'un accident cardiovasculaire, alors qu'il devait débattre avec le secrétaire général du MPS, Mahamat Zen Bada, au cours de l'émission "Vérités politiques" de la chaine Électron TV. Il a été conduit à l'hôpital de la Renaissance de N'Djamena où il a rendu l'âme.