Tchad : le MPS salue le "succès diplomatique" du président de transition aux États-Unis

Me. Jean Bernard Padaré, secrétaire général 2ème adjoint et porte-parole du parti, dit apprécier la qualité féconde des échanges avec le président des États-Unis, Joe Biden, les chefs d'État des pays frères et amis et les nombreuses personnalités de haut rang.



"Ces nombreuses rencontres bilatérales et multilatérales multipliées par le président de la République renforcent le partenariat stratégique et la coopération que le Tchad entretient à l'échelle internationale", selon Me. Jean Bernard Padaré.



Il estime que le chef de l'État montre sa stature de dirigeant clairvoyant et visionnaire, à travers cette intense activité politique et diplomatique.