Tchad : le MPS soutient la décision de se retirer de l’Accord de défense avec la France

Suite à la décision souveraine du gouvernement de la République du Tchad de se retirer de l'Accord de défense révisé le 5 septembre 2019, le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) exprime son soutien ferme et inébranlable.



Fidèle à son engagement en faveur de la souveraineté nationale et de l’intérêt supérieur du peuple tchadien, le MPS salue cette décision historique qui reflète la volonté ferme du Tchad de défendre ses prérogatives souveraines, tout en réaffirmant son attachement à des relations bilatérales équilibrées et respectueuses des intérêts mutuels.



Cette décision, prise sous la haute autorité le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, président d'honneur du MPS, s'appuie sur la déclaration forte et claire que le président de la République a été faite le 1er décembre 2024, où il a rappelé que cette démarche vise à réexaminer les termes de la coopération en matière de défense dans le respect des aspirations légitimes du peuple tchadien et des défis contemporains.



A cet effet, le MPS rappelle que les relations entre le Tchad et la France s’inscrivent dans un cadre historique, forgé par des liens d'amitié et de coopération solides. Cependant, ces relations doivent évoluer pour mieux répondre aux défis contemporains et aux intérêts stratégiques des deux États.



« Nous appelons la France à considérer cette décision comme une opportunité de renforcer un partenariat rénové, basé sur le respect mutuel et une collaboration véritablement gagnant-gagnant, en phase avec les réalités et aspirations des deux peuples », dit le communiqué du MPS.



Le parti au pouvoir réitère son soutien total au gouvernement et au président de la République pour cette démarche responsable et clairvoyante, visant à consolider l'indépendance du Tchad dans La conduite de ses relations internationales.



Enfin, le MPS invite tous les citoyens tchadiens, ainsi que nos partenaires, à accompagner cette dynamique positive pour le développement et la stabilité de notre pays.