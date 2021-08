Tchad : le MSI-J veut stopper la manipulation et l'instrumentalisation politique des jeunes

Dans la cadre de ses activités, le Mouvement Citoyen pour la Sauvegarde des Intérêts des jeunes a organisé une conférence-débat ce vendredi 13 août 2021 à la maison des jeunes du quartier Chagoua, sur le thème : « stop à la manipulation et l'instrumentalisation politique des jeunes ». Ayant constaté la pratique illégale des leaders politiques tchadiens qui se définit par la manipulation et l'instrumentalisation politique des jeunes, le Mouvement Citoyen pour la Sauvegarde des Intérêts des jeunes a décidé de dire stop à ses leaders.



Selon le coordonnateur du MSI-J, Mbailassem Mairo Casimir, la jeunesse tchadienne n'est pas un instrument auquel l'on peut utiliser pour parfaire sa politique. Pour lui, il convient de noter que les leaders politiques tchadiens manipulent la jeunesse tchadienne et font d'elle un instrument politique. Car, ils oublient que cette jeunesse est au centre de la gestion des affaires étatiques, à travers sa participation. Et ce qui dès lors ne définit pas le rôle de la jeunesse. Pour Maoundoé Opportun, chargé de communication dudit Mouvement, le manque de moyens financiers et l'oisiveté sont au centre de la manipulation de la jeunesse tchadienne.

Car n'ayant pas des moyens financiers à subvenir à leurs besoins, les jeunes Tchadiens répondent aussitôt aux appels malveillants des leaders politiques tchadiens afin de trouver de quoi se provisionner. Il a aussi précisé que la jeunesse doit participer activement aux activités politiques sans être manipulée et ni être utilisée, comme un instrument politique pour des intérêts politiques.



Quant au Bade Nasson, l'insuffisance des éducations familiale, scolaire et universitaire est aussi aperçue comme cause de manipulation des jeunes. Car l'instabilité des années d'études dont il ne peut citer les causes, crée un manquement intellectuel dans le cadre du civisme la connaissance des contextes politiques chez les jeunes, entraînant du coup leur manipulation. Selon Hapsita Hamit Mahamat, trésorière du Mouvement, le problème financier et le chômage facilitent la manipulation des jeunes par les leaders politiques.



Car l'argent est au centre de la société actuelle. Il est utilisé comme un moyen de manipulation et de l'instrumentalisation politique des jeunes par les leaders politiques. Certaines associations et entourages qui prônent les messages de haine, de division et de discrimination sont la cause de ce fléau de jour au lendemain. Les panélistes ont enfin lancé un appel à la jeunesse tchadienne de prendre conscience et prendre leur avenir en main, car elle ne dépend pas des leaders politiques tchadiens. L'événement du 27 mai en est une preuve évidente.