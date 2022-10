Tchad : le MUR condamne les événements du 20 octobre et réclame justice

Dans un communiqué signé par le vice-président du Mouvement de l'unité et le renouveau (MUR), Youssouf Hissein Moukhtar, suite aux événements du 20 octobre dernier, survenus successivement à N’Djamena et dans certaines provinces du pays, et ayant conduit à la destruction des édifices publiques et privés, avec notamment des pertes en vie humaine, le Mouvement pour l’Unité et le Renouveau (MUR) s’insurge et condamne avec la dernière énergie, ces actes de vandalisme, qui ne sont pas de nature à favoriser la quiétude sociale et le vivre ensemble.



« Il est certes vrai que la marche pacifique citoyenne est un droit reconnu par la Charte fondamentale de notre pays, mais s’adonner à des telles pratiques, en violation des textes et des lois de la République, c’est inadmissible », indique Youssouf Hissein Moukhtar.



Le parti MUR appelle le peuple tchadien à faire preuve de vigilance, afin de ne pas être instrumentalisé par des individus mal intentionnés à des fins personnelles. Il exige que tous les fauteurs de troubles soient traduits en justice.