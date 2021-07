Tchad : le Mandoul, "bastion de graves violations des droits de l’Homme"

L'assise d’une journée regroupe 33 participants issus des autorités traditionnelles coutumières, administratives, judiciaires ainsi que le personnel de la chaîne de protection.



L’objectif de cette activité est de renforcer la synergie d’action entre les acteurs locaux et solliciter l’engagement des autorités locales dans leur rôle de protection en vue d’une lutte efficace contre la traite des enfants dans le Mandoul.



Dans son allocution à l’ouverture des travaux, le coordonnateur de l'ARED, Madjiyara Ngar Alkoua, a fait savoir que la province du Mandoul constitue à elle seule le bastion de graves violations des droits de l’Homme avec notamment l’esclavage et des pratiques analogues.



Malgré les actions menées par différents acteurs dans cette thématique, l’esclavage fait son bonhomme de chemin. « Cette pratique ignoble se développe avec acuité dans le Mandoul ». Le coordonnateur de poursuivre que des enfants sont déportés dans des bus de transport à longueur de journée à destination de N'Djamena, de l’Est, du Nord et dans les pays étrangers pour être enrôlés dans l’esclavage et exploités dans les mines d’or, domesticité, gardiennage des personnes âgées, dans l’élevage des dromadaires, la briqueterie, dans les jardins, etc.