Tchad : le Mandoul confronté à un exode massif des jeunes vers le nord

L'exode rural est une réalité dans la province du Mandoul, notamment au Mandoul oriental dont le chef-lieu est Koumra, et le Mandoul occidental, avec pour chef-lieu Bejondo.



En effet, les jeunes quittent leurs foyers à cause de la pauvreté humaine, ce qui occasionne un déplacement massif vers le nord en Libye.



Dans le canton de Bedaya, le village de Bitha a vu plus de 18 jeunes partir en abandonnant leurs enfants avec leurs mères. Les femmes expriment leur mécontentement au micro de Alwihda Info à Koumra.



À Bessada, le village natal de l'ex-président Ngarta Tombalbaye, les jeunes sont dépourvus de moyens pour mener des activités génératrices de revenus, malgré les sensibilisations contre le départ des jeunes vers le nord. La province du Mandoul est menacée à plusieurs égards, en particulier dans le canton de Bekamba.



Selon les jeunes, la sécurité des biens et des personnes dans cette localité est très médiocre. L'enlèvement de bovins attelés par des inconnus s'est produit à plusieurs reprises, et le problème foncier amène les jeunes à quitter leurs villages, pour se diriger vers N'Djamena.



Les femmes mariées, les jeunes hommes cultivateurs sont en placement à plus de 80%, en dehors de la province du Mandoul.