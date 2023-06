Tchad : le Mandoul, deuxième étape de la tournée du président de transition

La principale activité prévue lors de la visite du président de transition est une rencontre d'échanges avec les forces vives de la province, au cours de laquelle il discutera du renforcement de la sécurité et du développement. La population attend avant tout des actions concrètes, au-delà des promesses, pour faire face aux défis sécuritaires et à l'extrême pauvreté.



Dans ce contexte, il est crucial que le président de transition réponde aux attentes de la population en mettant en place des mesures tangibles. Cela implique une amélioration effective de la sécurité, avec des actions concrètes pour lutter contre les menaces qui pèsent sur le pays. De plus, des mesures efficaces doivent être prises pour réduire l'extrême pauvreté et favoriser le développement économique et social.



Le président de transition doit s'engager à concrétiser ces objectifs et à prendre des décisions politiques et économiques solides pour répondre aux besoins urgents de la population. La réussite de sa tournée dépendra de sa capacité à transformer les promesses en actions tangibles, ce qui renforcera la confiance du peuple tchadien envers son gouvernement de transition.