Tchad : le Mandoul enclavé à cause de la dégradation des routes

La population du département du Bahr-Sara déplore l'enclavement routier auquel elle fait face. Deux axes de sortie sont dégradés et cela freine le développement économique de la localité. Depuis le mois d'août dernier, les véhicules de transport font des transferts de passagers en provenance de Moïssala, pour la ville de Koumra, et ceux qui quittent Koumra sont aussi transférés pour un passage à pied, à une dizaine de kilomètres.



Même en précisant le départ, l'axe qui quitte Moïssalla en passant par Ngalo se voit bloqué, ce malgré la réparation du pont cassé sur le fleuve du village de Doro. Cela ne résout pas le problème, car cet axe est purement impraticable et n'ouvre pas l'accès aux commerçants qui passent très souvent par ce tronçon. Parlant des axes bitumés en latérite, et financés par la Banque mondiale, le mois dernier, la situation s’est davantage dégradée.

Le trajet Moïssalla-Bedaya est de 72 kilomètres, séparé du fleuve Mandoul, sur 12 kilomètres, à l'entrée de la ville de Bedaya. Pendant ce moment de crue, la population a peur de traverser par pirogue du fait du mauvais état des embarcations. En effet, le Bahr-Sara est la capitale économique du Mandoul. Pourtant, le transport des marchandises s’y trouve bloqué.



Certains chauffeurs qui font la navette sur cet axe, affirment que « c'est un sacrifice pour une distance de 72 kilomètres pour laquelle on doit faire deux jours de route ». Quelques passagers interrogés donnent leur point de vue. « Nous voyageons parce que nous avons des obligations, sinon la route est impraticable et mauvaise. Nous lançons un appel aux autorités pour réparer cet axe », clame l'un d'eux, d'un air furieux. Cela étant, les commerçants murmurent que si les autorités en charge des infrastructures ne trouvent pas une solution à cet état d’enclavement, ils seront obligés d'augmenter les prix des denrées alimentaires, et d'autres marchandises, dans l'avenir.