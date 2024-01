Tchad : le Mandoul s'active contre les maladies du Bétail

Le secrétaire général de la province du Mandoul, Ahmat Tidjani Hamat, a lancé cette campagne de vaccination visant à lutter contre ces maladies qui affectent gravement le bétail bovin et caprin.



Mme Izaba Sophie, déléguée provinciale de l'élevage et de la production animale, a souligné l'importance de cette vaccination pour le cheptel au Tchad. Elle a également présenté les modalités de la vaccination : celle des bovins contre la Péripneumonie Contagieuse coûte 100 francs, tandis que celle des caprins contre la Peste des Petits Ruminants est offerte gratuitement, cette dernière étant obligatoire pour tous les animaux, qu'ils appartiennent à des agriculteurs ou à des éleveurs.



Ahmat Tidjani Hamat, secrétaire général de la province du Mandoul, a remercié le gouvernement pour la mise à disposition de ces produits vétérinaires essentiels à la sauvegarde du cheptel. Il a appelé tous les chefs de villages et ferricks à participer activement à la sensibilisation pour assurer la vaccination de tous les animaux.



La campagne de vaccination s'étendra sur une période de quatre mois.