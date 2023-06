Tchad : le Mandoul se prépare à accueillir le président de transition

Le gouverneur de la province du Mandoul, Dr Adoum Fortey, a accueilli ce 4 juin le comité d'organisation national chargé de l'accueil du président de transition, Mahamat Idriss Deby, ce 5 juin 2023 à Koumra.



Amina Priscille Logoh, ministre du Genre et de la Solidarité nationale, qui est également présidente du comité d'organisation, était accompagnée de l'ancien ministre de l'Économie, Issa Doubragne, vice-président du comite.



Cette mission est constituée de cadres du gouvernement et de membres de partis politiques. À l'issue de l'accueil, la commission s'est réunie dans la grande salle de réunion du gouverneur de Koumra pour prendre connaissance des avancements des préparatifs.



Le gouverneur a assuré à la commission qu'il y a déjà une grande mobilisation dans les six départements pour annoncer l'arrivée du président. Quant à la ministre, elle s'est dite très heureuse que la province du Mandoul accueille le président de transition.