Tchad : le Mayo Kebbi Ouest s'imprègne du budget citoyen 2020

Selon le secrétaire général du Mayo Kebbi Ouest, Yacoub Barka, ces innovations ont pour résultats attendus l'amélioration du civisme fiscal ; l'accès aux marchés publics de l'État, des OSC/ONG et des partenaires au développement uniquement aux entreprises citoyennes à jour de leur obligations fiscales ; et le paiement par l'État, les OSC/ONG et les partenaires au développement uniquement pour les entreprises citoyennes à jour de leur obligations fiscales.



"Les avantages permettront aux entreprises civiques d'être protégées contre la concurrence déloyale des entreprises exerçant dans le secteur informel. Les innovations devront également concourir à une plus grande transparence et une plus grande efficacité des dépenses publiques", a affirmé Yacoub Barka.