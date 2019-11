Tchad : le Mayo Kebbi Ouest, une province à fort potentiel animal

Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Adoum Forteye Amadou, a lancé ce jeudi matin au ferrick de Houro Dollé à Pala, la campagne de vaccination contre les maladies de bétail. Elle vise à lutter contre la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et la peste des petits ruminants (PPR), deux maladies qui ont une incidence majeure sur le plan économique et epizootique.



Selon le délégué provincial de l'élevage et des productions animales du Mayo Kebbi Ouest, Laurent Haidi Dadass, cette province compte parmi celles à fort potentiel animal avec un cheptel composé de 783.534 bovins, 530.985 ovins, 689.950 caprins.



Il indique que ces ruminants qui font la fierté de l'économie du Tchad sont sujets à beaucoup de maladies parmi lesquelles les pathologies infectieuses, notamment les charbons bactéridie et symptomatique, la peste des petits ruminants et la péripneumonie contagieuse bovine.



Pour réduire ces dangers, le ministère de l'Elevage et des Productions animales, par arrêté n° 149 du 15 octobre 2019, a lancé la vaccination contre les maladies.



Le délégué en charge de l'élevage, Laurent Haidi Dadass précise que la dose vaccinale est a 100 Francs CFA par bétail.



La campagne dure 45jours et peut être prolongé en cas de nécessité afin de vacciner tous les animaux.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Adoum Forteye Amadou a administré quelques doses de vaccin aux animaux du ferrick de Houro dolle pour donner le coup d'envoi de la campagne de vaccination. Il a rappelé que les autorités du Tchad ont placé le.secteur rural comme moteur de.la croissance et de lutte contre l'insécurité alimentaire, nutritionnelle et la pauvreté.



Adoum Forteye Amadou a ajouté que ce secteur contribue à hauteur de 35% au PIB national, génère un revenu annuel de plus de 140 milliards de francs CFA et fait vivre plus de 70% de la population rurale. Il a demandé aux propriétaires d'animaux de les faire vacciner massivement pour un élevage sain et viable.



Une campagne similaire a été organisée il y a quelques mois dans le Mayo Kebbi Ouest. Plusieurs milliers de bétails ont été vaccinés.