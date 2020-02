Tchad : le 'Mercredi startup' à la découverte d'opportunités pour la jeunesse

S'adressant à la jeunesse, il l'appelle à utiliser Internet et les réseaux sociaux pour faire autre chose que de poster des selfies. "C'est bien vrai qu'il faut les utiliser mais on a d'autres choses qui se passent sur les réseaux sociaux et j'aimerais bien que la jeunesse tchadienne en général, puisse profiter de cela, découvrir toutes les opportunités magnifiques qui se passent à travers les réseaux sociaux et sur le net, et qu'ils puissent vraiment profiter de ça", relève-t-il.



Prochainement, des jeunes du RJDLT qui ont postulé à des opportunités et qui ont eu la chance d'être retenus, vont participer à différents programmes. "C'est des programmes où la plupart du temps, il n'y a pas beaucoup de tchadiens. Nous on voudrait que beaucoup de tchadiens postulent pour que la représentativité soit très grande au niveau international", espère Elvis Junior.