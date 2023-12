Tchad : le Mois du Livre et de la Lecture prend fin

Les rideaux sont définitivement tombés le 30 novembre 2023, à la Bibliothèque nationale, sur les activités du Mois du Livre et de la Lecture, avec la remise officielle des prix littéraires 2023, informe le ministère en charge de la Culture.



Le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Téguil a procédé à la clôturé des activités de cette 7ème édition. S’adressant aux lauréats des prix littéraires, le ministre a indiqué que la distinction, à travers ces prix, est une marque de reconnaissance de la nation aux distinguées talents.



Dès lors, ils ont la responsabilité de hisser haut, le flambeau de la littérature tchadienne partout où ils iront.



Le Grand Prix de l'Excellence Littéraire en français a été remporté par Ahmad Taboye et le Prix Jeune Talent est décerné à Tomtebei Noudjingar Gabin. Mariam Mahamat Ajid est la Plume Féminine 2023, alors que le Prix du Grand Lecteur 2023 revient à Aboubakar Souleymane Ali Saleh. Quant au prix Exceptionnel d'Encouragement, il a été remis à Mohamed Djidi Hassan.