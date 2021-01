TCHAD Tchad : le Mouvement Citoyen le Temps exige une "alternance civilisée et pacifique"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Janvier 2021









La coordination nationale du Mouvement Citoyen explique qu'en 30 ans, il n'y a eu aucun progrès comparé aux autres pays : "Le Tchad, sous le règne de Idriss Deby Itno pendant les 30 années n’a connu aucun progrès comparé aux autres pays et aux regards des énormes opportunités économiques exploitées. Le système mafieux installé au pouvoir et soutenu par la France au détriment des véritables aspirations des Tchadiens n’a fait qu’apporter la tristesse et la désolation. L’injustice qui caractérise les 30 ans de règne a divisé davantage les tchadiens qui aspirent à vivre ensemble dans leur diversité".

Le Mouvement Citoyen le Temps plaide pour une alternance civilisée et pacifique en avril 2021 : "En effet, au vu de ce passif nocif pour la cohésion des tchadiens et le développement socio-économique, le Maréchal Idriss Deby Itno doit organiser une alternance civilisée et pacifique en avril 2021 et montrer ainsi son amour tant chanté par ses griots mais jamais prouvé, pour notre pays. Cet acte lui permettra d’entrer héroïquement dans l’histoire et jettera les bases d’un Tchad nouveau rêvé par les jeunes".

Le Mouvement Citoyen le Temps "s’associera aux forces vives de la Nation pour des actions pacifiques afin d’exiger le respect des aspirations légitimes à une alternance pacifique au sommet de l’Etat". Il déclare apporter son soutien à la marche pacifique du 6 février 2021 lancée par Les Transformateurs. Le Mouvement Citoyen le Temps se dit opposé à un sixième mandat du président Idriss Deby Itno. Il a appelé mercredi les citoyens tchadiens à "s’unir pour barrer la route au sixième mandat de trop du Maréchal Idriss Deby Itno et exiger une alternance civilisée et pacifique pour la première fois dans notre pays".La coordination nationale du Mouvement Citoyen explique qu'en 30 ans, il n'y a eu aucun progrès comparé aux autres pays :Le Mouvement Citoyen le Temps plaide pour une alternance civilisée et pacifique en avril 2021 :Le Mouvement Citoyen le Temps "s’associera aux forces vives de la Nation pour des actions pacifiques afin d’exiger le respect des aspirations légitimes à une alternance pacifique au sommet de l’Etat". Il déclare apporter son soutien à la marche pacifique du 6 février 2021 lancée par Les Transformateurs.





Dans la même rubrique : < > Tchad : les groupements féminins du Sila appuyés en matériel Tchad : L’UNDR critique la gestion de la pandémie par les pouvoirs publics Tchad : nomination d'un consul général au Bénin Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)