Tchad : le Moyen-Chari reçoit une dotation de 100 motos pour renforcer la sécurité

100 motos de marque Haojue, de couleur rouge, ont été remises le 18 juillet 2023 aux agents des forces de défense et de sécurité du Moyen-Chari.



Cette dotation a eu lieu lors d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la province, le général de division Ousmane Brahim Djouman, au palais présidentiel de Sarh.



Dans ses déclarations, le gouverneur Ousmane Brahim Djouman a exprimé sa satisfaction, au nom de ses collaborateurs et de la population, concernant cette dotation. Il rappelle que ce geste louable est l'œuvre du président de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno, lors de sa récente visite à Sarh.



A cet effet, le gouverneur du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouman, met en garde tous ceux qui utiliseraient ces engins à des fins personnelles. Il convient de noter que la zone de défense n°5 a reçu 10 motos, l'OPS de la Grande Sido en a reçu 30, la ST 4, l'ANS 3, la Gendarmerie 9, la GNNT 9, et 10 motos sont destinées au Lac-Iro. Le reste est octroyé au gouvernorat pour les interventions d'urgence.