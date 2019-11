Tchad : le Ouaddaï célèbre les droits de l'enfant

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou a présidé jeudi matin à la Place de l'indépendance d'Abéché, la cérémonie marquant le 30ème anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'évènement a eu lieu en présence de plusieurs personnalités et des élèves issus de différents établissements scolaires de la place.



La cérémonie a été organisée par la délégation provinciale de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale du Ouaddaï, en collaboration avec l'Unicef, afin d'informer le public sur l'impotance des droits des enfants et de rappeller à chacun ses devoirs par rapport à la convention et aux droits de chaque enfant au Tchad et dans la province du Ouaddaï en particulier.



Le délégué provincial de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale du Ouaddaï, Nafissa Yakhoub Mousobane a relevé que le gouvernement, à travers le ministère de la Femme, s'est engagé profondément dans le processus de la protection de l'enfant, notamment à travers la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, la charte africaine pour les droits et le bien-être de l'enfant en Afrique ou encore la convention de l'Organisation internationale du travail.



Le chef de bureau de l'Unicef pour la zone d'Abéché, Marcelin Mambo Kalubinda a indiqué que la célébration de cette journée permet au gouvernement et à ses partenaires de renouveler leurs engagements à agir en faveur des droits de l'enfant.



Le gouverneur de la province du Ouadaï, Ramadan Erdebou a indiqué que le thème de cette année est révélateur. Il a reconnu les efforts fournis par le gouvernement en matière de respect des droits de l'enfant au Tchad. Il a adressé ses remerciements à l'Unicef pour ses appuis en faveur du bien être des enfants au Tchad.



La cérémonie a pris fin avec la lecture de quelques articles de la convention relative aux droits de l'enfant par les enfants parlementaires Zara Khayar et Ahmat Souradjadine, ainsi que la présentation d'un sketch sur les violences à l'égard des enfants.