Tchad : le PADS évalue son action au service du développement sanitaire

Le Programme d'appui au développement sanitaire (PADS) a tenu sa réunion annuelle du comité de pilotage et d'analyse, le 10 novembre 2021. Cette réunion de pilotage permet d'analyser et d'approuver le rapport annuel de l'an 2 et le rapport du semestre 5 (1er semestre 2021) du PADS, d'examiner et de valider le plan d'action du semestre 6 pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.



Il s'agit également de partager les informations entre les parties prenantes, pour faciliter le bon déroulement du Programme, et de formuler des recommandations sur d'éventuels ajustements stratégiques pour les périodes à venir. De manière objective, ce Programme vise à renforcer la gestion des ressources du système de santé au niveau central, provincial et local.



par ailleurs, il est question d’améliorer la disponibilité et la qualité des prestations sanitaires et contribuer à une meilleure équité dans l'accès aux services de santé. Mbaïdedji Dekandji Francine, secrétaire générale adjointe du ministère de la Santé publique, a fait savoir que le PADS s'illustre dans le dialogue politique, la promotion d'une gestion moins centralisée du sujet sanitaire et une meilleure gouvernance des ressources gérées de façons optimale et efficiente.

Elle déclare par ailleurs que ce Programme accompagne significative et efficace le ministère de la Santé publique.