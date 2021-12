Tchad : le PAM distribue des vivres aux réfugiés camerounais

Cette distribution a pour but d’apporter une assistance alimentaire aux victimes des récents conflits intercommunautaires au Cameroun qui ont trouvé refuge au Tchad.



Les premières distributions se sont déroulées au site de Farcha Melizi avec des biscuits à haute teneur énergétique destinés aux enfants réfugiés et aux femmes enceintes et allaitantes. Le PAM entend poursuivre cette distribution avec d’autres denrées telles que le sorgho, le haricot et l’huile au profit de tous les ménages de réfugiés.



« Le PAM se tient aux côtés du gouvernement tchadien pour apporter l’assistance alimentaire essentielle aux réfugiés qui sont actuellement dans le plus grand besoin. Nos équipes sont mobilisées pour que cette assistance arrive aux bénéficiaires à temps, et ainsi soulager la souffrance des familles », a déclaré M. Pascal Diro, chef des urgences au PAM.



Le PAM travaille avec la Croix-Rouge tchadienne (CRT) dans la distribution des vivres afin de coordonner les opérations le plus efficacement possible.