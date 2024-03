Tchad : le PARCA lance la construction d'infrastructures essentielles à Guéréda

Sous le haut patronage du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, la cérémonie a été présidée par le Ministre en charge, M. Assouyouti Mahamat Abakar. Cette initiative marque le début des travaux de construction des 5 écoles et de 2 centres de santé, en parallèle au lancement des opérations de paiements des transferts monétaires inconditionnels.



Au total, 12 600 ménages, dont 8 720 réfugiés et 8 820 membres de la communauté hôte, bénéficieront de ces transferts monétaires inconditionnels, fixés à 45 000 FCFA par ménage. Avant d'effectuer les transferts, chaque bénéficiaire a reçu un téléphone avec une puce MoovAfrica et un compte MoovMoney pour faciliter la réception des paiements. Le Coordonnateur National du PARCA, Dr Japhet Doudou Beindjila, a encouragé les bénéficiaires à faire bon usage de ces ressources.