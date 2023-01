Tchad : le PARCA remet des écoles et lance des transferts monétaires dans la Nya Pendé

Le Projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil (PARCA) remettra officiellement cinq écoles à la population de Bendaman, dans le département de la Nya Pendé, situé dans la province du Logone Oriental, ce 18 janvier.



En même temps, un lancement officiel des transferts monétaires à 10 000 ménages vulnérables aura lieu. C’est avec enthousiasme que les bénéficiaires de ce financement additionnel ont réservé un accueil aux délégations.



A cette occasion, la population de Bendaman a manifesté sa joie de manière éclatante, avec des pas de danse, des chants et au rythme des tambours. L'ambiance était festive et les habitants se réjouissent de cette occasion importante qui va améliorer leurs conditions de vie.



Les écoles remises et les transferts monétaires vont contribuer à renforcer la résilience, tout en améliorant les conditions éducatives et économiques des ménages vulnérables. Le PARCA est financé par la Banque mondiale.