Tchad : le PARCA renforce les services sociaux de base dans le département de la Nya Pendé

Par Aristide Djimalde - 18 Janvier 2023



Le gouvernement de Transition veut marquer sa présence de l'Etat dans les zones rurales, en vue d’améliorer l'accès des ménages vulnérables aux services sociaux de base.

Le 18 janvier 2023, le ministre de la Prospective économique et des Partenariats internationaux, Moussa Batraki, a procédé à la cérémonie de remise officielle de cinq écoles construites et au lancement officiel de transferts monétaires à 10 000 ménages bénéficiaires du financement additionnel, dans le département de la Nya Pendé, province du Logone Oriental.



A l'occasion de cette cérémonie, le ministre a souligné que les activités du Programme d'Appui aux Réfugiés et aux Communautés d'Accueil (PARCA) sont en ligne droite avec les politiques du gouvernement en matière de protection sociale, qui découlent elles-mêmes de la stratégie nationale de protection sociale.



Il a également souligné que cette cérémonie témoigne de la volonté du gouvernement de Transition, à travers le PARCA, de renforcer la présence de l'Etat dans les zones rurales et d'améliorer l'accès des ménages vulnérables aux services sociaux de base.



« Le Tchad est confronté à plusieurs défis relatifs à l'afflux constant des réfugiés venant des pays voisins, et à l'insécurité liée au terrorisme, qui amenuisent les moyens d'existence des populations et créent un flux important de déplacés internes », insiste le ministre de la Prospective économique et des Partenariats internationaux, en présence des autorités locales venues pour la circonstance.



Pour terminer son propos, il lance un appel à la Banque mondiale et à l'ensemble des partenaires techniques et financiers, pour la mobilisation de ressources financières supplémentaires en faveur du PARCA afin, non seulement de tendre les programmes de filets sociaux dans tout le pays, mais aussi d'apporter une réponse urgente à l'insécurité alimentaire.



Quant à Pasit Pertev, représentant de la Banque mondiale, « l'éducation est très importante pour la famille pauvre. Il y a toujours l'espoir que leur progéniture ait une vie prospère ». La remise officielle de 5 écoles construites au Tchad et le lancement officiel du financement additionnel à 10000 ménages est une bonne nouvelle.



Il conclut en remerciant le gouvernement tchadien et sa population, pour la collaboration. Chaque ménage bénéficiera d'une somme de 45 000 F CFA par trimestre pendant 2 ans, soit une somme totale de 3 600 000 000 F CFA.



Le PARCA est le fruit d'un financement de l'Association internationale de développement (IDA) sous forme de don d'un montant de 141 millions de dollars américains pour soutenir le Tchad dans la prise en charge des réfugiés et des communautés d'accueil en améliorant leur accès aux services sociaux de base et aux moyens de subsistance, ainsi que le renforcement des systèmes nationaux de protection sociale.



Le coordonnateur national du PARCA, Japhet Doudou Beindjila, a demandé aux bénéficiaires de faire un bon usage des fonds pour obtenir des résultats positifs, car un suivi sera effectué. Il a également invité la population à saisir cette occasion pour préparer l'avenir de leurs enfants, car l'argent est destiné à inscrire les enfants à l'école et à assurer un accueil adéquat dans les salles de classe.



Le même message a été adressé aux enseignants. La cérémonie s'est terminée par la visite des salles de classe, la remise des clés et la remise de l'argent à quelques bénéficiaires via l'agence Express Union sur place.





