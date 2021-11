Tchad : le PASOC clôture la 2ème phase de formation des OSC à Abéché

La deuxième session de renforcement des capacités des organisations de la société civile des provinces de Sila, Waddi-Fira et du Ouaddaï, a pris fin ce mardi 02 novembre 2021 à Abéché. La cérémonie de clôture était présidée par Mme la secrétaire générale du département de Ouara, Meram Diker Baué, représentant le gouverneur de la province du Ouaddaï. C'était au centre des documentations et des recherches de la société civile d´Abéché, en présence du 3ème adjoint au maire de la ville d’Abéché, Daoud Doungous Taguilo.



Au total, une dizaine de participants venus de trois provinces de la zone nord Est du pays ont pris part à ses assises qui ont duré huit jours. Les participants à cette formation ont adressé une motion de recommandations au gouvernement et au Projet d’appui aux organisations de la société civile (PASOC), dans laquelle ils demandent, entre autres, au gouvernement : d´appuyer les initiatives des OSC dans les trois provinces ; d'impliquer davantage les OSC dans les instances de prise de décisions provinciales, nationales et internationales ; d’impliquer les OSC provinciales dans la gestion des conflits inter communautaires.



Au PASOC, il est demandé d'intensifier ce genre de formation pour l´atteinte des objectifs fixés par le projet ; faire des OSC des acteurs incontournables ; soutenir les OSC à travers des financements et des matériels pour accomplir leurs missions. Dans son intervention, le chef de mission PASOC, par ailleurs animateur en charge de suivi du plan de renforcement des capacités, Mahamat Seby Lougoum, s'est réjoui du déroulement des travaux, avant de demander aux participants de vulgariser les connaissances pour l´épanouissement de la société civile dans leurs localités respectives.



Mettant un terme aux travaux, la secrétaire générale du département de Ouara, Meram Diker Baué a parlé des objectifs du projet PASOC qui s'inscrit selon elle, en droite ligne de la politique du gouvernement de la transition qui fait de la société civile un partenaire crédible. Elle a ensuite fait savoir que cette deuxième session de renforcement des capacités des organisations de la société civile doit faire en sorte que ces enseignements reçus soient dupliqués, restitués au sein de leurs organisations respectives.

Il faut noter que cette formation est organisée par le ministère de l'Intérieur et de l’Administration du territoire, à travers le PASOC et grâce à l´appui technique et financier de l'Union européenne et le 11ème FED.