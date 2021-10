Tchad : le PASOC forme la société civile du Sila, Wadi-Fira et Ouaddaï

La secrétaire générale du département de Ouara, Meram Diker Baué représentant le gouverneur de la province du Ouaddaï, a lancé le 26 octobre 2021 à Abéché, la 2ème phase II de la session de formation des organisations de la société civile du Sila, Waddi-Fira et du Ouaddaï. Au total, une dizaine des participants, tous issus des organisations de la société civile prennent part à cet atelier de huit jours, allant du 26 octobre au 02 novembre 2021. C'est à l´initiative du Projet d´appui à la société civile (PASOC), rendue possible grâce au financement de l´Union européenne.



L´objectif recherché, à travers cette 2ème phase, vise à renforcer les compétences tant prônées par le projet PASOC, en vue de faire de la société civile, un acteur incontournable de la gouvernance et du développement local. Dans son discours de circonstance, le 3ème adjoint au maire de la ville d’Abéché, Daoud Doungous Taguilo, a souhaité la cordiale bienvenue à l´assistance dans la ville d’Abéché, avant de remercier le PASOC pour la tenue de ses assises dans le Ouaddaï. Le coordinateur du projet PASOC, Mohammed Seby Lougoum a relevé que le projet d´Appui à la société civile au Tchad est né des volontés conjuguées de la République du Tchad et de l´Union européenne. Selon lui, la présente formation s'inscrit en droit ligne de la mise en œuvre des activités du PASOC au niveau des centres de documentation des organisations de la société civile.



Il a enfin profité de l´occasion pour exprimer sa gratitude aux autorités de la province du Ouaddaï, pour leurs appuis multiformes et leurs contributions, pour la réussite du PASOC. Donnant le coup d'envoi des travaux, la secrétaire générale du département de Ouara, Meram Diker Baué a signifié que les plus hautes autorités de la République du Tchad accorde un prix particulier au rôle joué par les organisations de la société civile, dans la consolidation, le renforcement de l´État de droit et la promotion des initiatives de développement en République du Tchad.



Il faut noter que les participants seront formés et outillés sur quatre modules de formation conçus et validés par les acteurs de la société civile. Ces modules portent entre autres sur : l’élaboration du plan de communication d'une organisation de la société civile ; l’élaboration des stratégies de diversification et de mobilisation des ressources financières des organisations de la société civile ; l’entreprenariat : la formation à l´élaboration de plans d´affaires des femmes et des jeunes.