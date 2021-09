Tchad : le PASOC renforce les capacités de la société civile au Guera

Le Centre de documentation des organisations de la société civile (CD-OSC) a servi de cadre pour l'ouverture d'un atelier de lancement de la mise en oeuvre du plan de renforcement des capacités des OSC (PRC-OSC) ce 13 Septembre 2021 à Mongo. Cet atelier d'une semaine est organisé par le Projet d'appui à la société civile (PASOC) qui a pour objectif de contribuer à l'encadrement de la démocratie.



Le ​représentant du projet PASOC, Laoukounda DJEDOUBOUM, a rappelé l'objectif de cette assise qui est de former au sein du CD-OSC, des responsables, membres des OSC, plateformes d'animateurs d'OSC, responsables d'activités ou projet au sein des OSC.



Djerenbeté Dimgamyo, secretaire général provincial du Guéra, a rappelé que la PASOC a pour mission de faire de la société civile tchadienne, un partenaire responsable, crédible, informé et compétent de la vie économique, politique et sociale du pays afin d'accroitre à terme la participation citoyenne dans le processus de prise et suivi des décisions, au niveau national.



Il a exhorté les participants à se brasser entre eux pour relever les défis relatifs aux faiblesses de la société civile.



La majeure partie des participants est venue d'Ati, d'Oum-Hadjer et d'Am-Timan.