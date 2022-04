Tchad : le PASOC renforce les capacités des élus locaux et de la société civile à Mao

C’est en présence des autorités administratives, civiles et traditionnelles que la cérémonie de lancement de l’atelier, présidée par le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, a eu lieu au centre de documentation des organisations de la société civile de Mao.



L'atelier qui va durer une semaine, du 21 au 28 avril 2022, vise à renforcer les capacités des élus locaux, et de la société civile des régions du Kanem, du Barh El Gazel et du Lac, par le PASOC. Ils sont 29 participants à y prendre part.



Pour le chef de mission, chargé de programme du Comité pour le développement du volontariat au Tchad (CDVT), Bertrand Solloh Ngandjei, ce projet vise l'amélioration du dialogue social entre les OSC et les institutions communales, à travers l'appui d'ambassadeurs dynamiques et engagés.



Au cours de cet atelier, les participants se familiariseront avec huit modules, à savoir : contrôle citoyen et redevabilité, gestion des équipements communaux, relation entre les communes et les OSC, élaboration du budget participatif, vie associative et gestion interne des OSC, montage du micro projet de développement socio-économique, gestion administrative et financière des OSC et prise en compte du genre dans les OSC. Ce projet est intitulé « mobilisation d'ambassadeurs du dialogue social entre les OSC et les institutions communales, et les renforcements des capacités des OSC ». Il est porté par le CDVT et financé par le PASOC, à travers le 11ème FED.



En ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, a demandé aux participants d'être attentifs durant la tenue de l’atelier. Par ailleurs, il demande à ces derniers de mettre en application les huit modules qui seront débattus.