Tchad : le PCMT a inspecté les chantiers hydrauliques à Abéché

ABECHE - Après le centre d’exploitation provinciale d’Abéché de la SNE et le chantier de la centrale solaire photovoltaïque, le chef de l’État Mahamat Idriss Deby s’est rendu ce 11 mars sur les chantiers de construction du projet d’adduction d’eau potable appelé Bitéha 2.



Les chantiers sont situés au quartier Renaissance à presque 5 km à la sortie sud d’Abéché où s’activent les ouvriers. Curage du fond de fouille du radier et de mise en œuvre de béton de propriété, ferraillage, éboulement, fouille et bien d’autres étapes ont été expliquées au chef de l’Etat images à l’appui. Le plus difficile est déjà fait, renseigne le coordonnateur du projet Bitéha 2, M. Bakhit Diki Barkai.