Tchad : le PCMT a rencontré les familles des victimes de Sandana

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a rencontré ce 14 mars à Sarh les familles des victimes de la tuerie de Sandana.



"Comme à Abéché et à Faya, aussitôt arrivé à Sarh, j'ai reçu les parents de toutes les victimes des malheureux événements de Sandana. Un moment d'écoute, de compassion, de consolation mais aussi de vérité, de justice et de fermeté", a affirmé Mahamat Idriss Deby.



Interrogés sur ce qu'ils attendent du PCMT, des habitants de Sarh souhaitent que la lumière soit faite sur le conflit intercommunautaire, survenue à Sandana et que les coupables soient traduit en justice. Ils souhaitent aussi que la sécurité, la stabilité et la paix règne entre les fils et filles de la province du Moyen-chari.