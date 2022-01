Tchad : le PCMT annonce des grandes innovations dans l'armée en 2022

Mahamat Idriss Deby affirme qu'il ne lésinera sur aucuns moyens pour améliorer les conditions de vie des soldats. Il annonce :

- La mise en place d'une caisse maladie des armées pour assurer la sécurité sociale des militaires et de leurs ayants droits ;

- La construction d'un grand hôpital militaire à N'Djamena dédié aux forces de défense et de sécurité ;

- La construction de différents garnisons militaires dans les différentes zones de défense et de sécurité ;

- La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) sera scindée en deux parties en faveur de l'armée ;

- La création d'une nouvelle institution pour fournir aux militaires des denrées alimentaires à prix subventionnés à travers des magasins implantés dans différentes zones ;

- Une nouvelle politique foncière avec un accès aux crédits et aux terrains ;

- La mise en place de la justice militaire conformément aux dispositions de la transition par l'adoption dès la rentrée parlementaire prochaine d'une Loi ;

- L'uniformisation des ports de tenues militaires par l'interdiction des tenues militaires étrangères. La mise en valeur de la tenue baptisée Oryx et conçue aux couleurs de l'antilope du Sahara tchadien ;

- Renforcer la capacité opérationnelle et tactique de l'armée.



Le PCMT appelle l'armée à "redoubler d'efforts pour être dignes de la confiance du peuple tchadien. "Nous devons êtres des militaires dignes, disciplinés, et pleinement investis au service de notre nation", a-t-il conclut.