Tchad : le PCMT annonce que 2022 sera l'année du sport

Le président du CMT, Mahamat Idriss Deby, a appelé ce 29 décembre à une redynamisation des sports des jeunes, source des brassages et de santé.



"Je déclare l’année 2022 comme l’année du sport au Tchad, l’année de tous les sports. Pour ce faire, le gouvernement est appelé à relancer tous les championnats des jeunes : les inter-provinces, les inter-villes, les inter-universités et les inter-quartiers. Et à y mettre le prix", a déclaré Mahamat Idriss Deby dans son discours de clôture du forum national de la jeunesse.



Le PCMT demande une forte implication de l’Institut national de la jeunesse et des sports (ONAJES) qui doit être doté en moyens adéquats, ainsi que le Comité Olympique et Sportif en vue de la relance de l’athlétisme et de toutes les courses.



Il plaide pour la création d’un Marathon national avec des relais dans les grandes villes du Tchad. Un marathon participatif, et soutenu par le secteur privé et les bonnes volontés, ouvert aux professionnels et aux amateurs, du Tchad et d’ailleurs.