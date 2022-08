Tchad : le PCMT annonce "un acte" pour consacrer la souveraineté du dialogue

Réagissant aux critiques sur le manque de garanties de souveraineté du dialogue national inclusif, Mahamat Idriss Deby annonce un acte consacrant cette souveraineté."Nous allons prendre, dans les jours qui suivent, un acte qui consacrera la souveraineté du dialogue national inclusif dont les décisions seront exécutoires", affirme le chef de la transition.​Cette déclaration du chef de la transition vise vraisemblablement à envoyer un signal à la communauté internationale mais également aux partis politiques et organisations de la société civile qui seront en marge du dialogue.À 10 jours de l'ouverture des assises du dialogue, l'opinion publique critique le manque d'inclusivité et de souveraineté des assises au vu des quotas de répartition des 1360 sièges.Le 8 août, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a émis le souhait que le dialogue soit "inclusif et représentatif de la diversité du paysage politique et sociaux du Tchad, rassemblant des femmes et hommes tchadiens de toutes les générations et de toutes les régions du pays".La question de la souveraineté du dialogue qui doit être consacrée par écrit, exigeait le 8 juin dernier , le leader du parti Les Transformateurs, Dr. Succes Masra.Le 30 juillet, le « Comité d'harmonisation de la participation des partis Politiques au dialogue National incl usif et Souverain », dirigé par le leader politique Siddik Abdelkérim Haggar et rejoint d’une cinquantaine d’adhésions, appuyés pour la première fois d’une présence massive des organisations de la société civile et des personnalités ressources, a exigé la transparence, la parité et la souveraineté du dialogue.