Tchad : l’étau se resserre autour du CMT à trois semaines du dialogue

À l'approche du dialogue dont la date est fixée au 20 août, le « Comité d'harmonisation de la participation des partis Politiques au dialogue National inclusif et Souverain » rejoint d’une cinquantaine d’adhésions, appuyés pour la première fois d’une présence massive des organisations de la société civile, des personnalités ressources exigent la transparence, la parité et la souveraineté du dialogue. Dirigée par M. Siddik Abdelkérim Haggar, président du parti politique d'opposition URT, la réunion de ce regroupement élargi s'est tenue à Almouna le samedi 30/07/2022.



Après avoir restitué le TDR du projet, les panélistes ont échangé avec les participants qui ont passé au peigne fin tous les axes fondamentaux du projet notamment :

- les critères et quotas de participation au DNIS;

- la souveraineté du DNIS;

- le règlement intérieur du DNIS ;

- le présidium du DNIS ;

- la durée de la transition ;

- les organes de la transition ;

- la nouvelle charte de transition ;

- les clauses d’inéligibilité et d’inamovibilité des dirigeants de la transition;

- les critères et les quotas de participation au CNT ;

- les critères d’élection du PM de transition et des membres du gouvernement de la transition ;

- la reformulation du CMT.

- Les thématiques du dialogue.



Il faut noter qu'il s'agit de la première fois depuis la création du Conseil Militaire de Transition qu'un groupe aussi important se retrouve autour d'un projet. Outre 90 partis politiques, des personnalités, des syndicats et la société civile. Pour renforcer le regroupement, il a été décidé de procéder au remaniement du bureau de la coalition CH-DNIS dans un bref délai, de créer des commissions spécialisées chargées de travailler sur des thématiques essentielles telles que la question des droits humains, la question de l’environnement, le monde rural et la question de la justice.



Toutefois, le Conseil Militaire de Transition qui a été soutenu, après le décès du Maréchal, sur la base de sa promesse qu’il a faite à savoir le respect de la période de transition et d’entamer la réconciliation nationale, entretient le suspens sur ses intentions concernant le pouvoir.



Pour la première fois, le Réseau des organisations de la société civile du Bassin du Lac Tchad (ROSC/BLT) a rejoint la coalition et il a été représenté par trois de ses membres à savoir Mahamat Ahmat Oumar, Mahamat Mahamat Adoum et Mahamat Tahir Ahmat. « nous avons exprimé au nom du réseau, notre bonne volonté d’appartenir au CH-DNIS afin de travailler en synergie pour l’intérêt suprême de la nation », selon le porte-parole du réseau M. Mahamat Ahmat Oumar.