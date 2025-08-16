Tchad : Le secteur des transports prépare sa table ronde de financement avec les Émirats arabes unis

Des projets d’infrastructures majeurs à l’étude

: au sujet de la construction de ports secs. Un projet de port sec à , dont les études sont déjà finalisées, a été discuté. Fly Emirates : sur l'extension des dessertes aériennes vers le Tchad, le développement du fret aérien et la création d’un centre de maintenance d'avions.

La ministre tchadienne a mené des discussions pour promouvoir plusieurs projets structurants de son département. Au cours de rencontres bilatérales, elle a notamment échangé avec :Ces échanges constituent une étape clé pour la transformation du secteur des transports au Tchad. Ils ouvrent la voie à des partenariats stratégiques qui seront finalisés lors de la table ronde de novembre à Abu Dhabi. Le ministère tchadien des Transports cherche ainsi à positionner le Tchad comme un pôle logistique majeur en Afrique centrale.