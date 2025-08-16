Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Le secteur des transports prépare sa table ronde de financement avec les Émirats arabes unis


Alwihda Info | Par - 17 Août 2025


Dans le cadre des préparatifs de la table ronde de financement du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 », la ministre des Transports, Fatima Goukouni Weddeye, a rencontré une délégation émiratie conduite par le ministre d’État au Commerce Extérieur, Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoud. Cette rencontre a eu lieu ce samedi 16 août 2025 à N’Djaména.


Tchad : Le secteur des transports prépare sa table ronde de financement avec les Émirats arabes unis


 

Des projets d’infrastructures majeurs à l’étude

 
La ministre tchadienne a mené des discussions pour promouvoir plusieurs projets structurants de son département. Au cours de rencontres bilatérales, elle a notamment échangé avec :
  • Abu Dhabi Ports : au sujet de la construction de ports secs. Un projet de port sec à Moundou, dont les études sont déjà finalisées, a été discuté.
  • Fly Emirates : sur l'extension des dessertes aériennes vers le Tchad, le développement du fret aérien et la création d’un centre de maintenance d'avions.
Ces échanges constituent une étape clé pour la transformation du secteur des transports au Tchad. Ils ouvrent la voie à des partenariats stratégiques qui seront finalisés lors de la table ronde de novembre à Abu Dhabi. Le ministère tchadien des Transports cherche ainsi à positionner le Tchad comme un pôle logistique majeur en Afrique centrale.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


