Tchad : Le secteur des transports prépare sa table ronde de financement avec les Émirats arabes unis

Des projets d’infrastructures majeurs à l’étude
La ministre tchadienne a mené des discussions pour promouvoir plusieurs projets structurants de son département. Au cours de rencontres bilatérales, elle a notamment échangé avec :
- Abu Dhabi Ports : au sujet de la construction de ports secs. Un projet de port sec à Moundou, dont les études sont déjà finalisées, a été discuté.
- Fly Emirates : sur l'extension des dessertes aériennes vers le Tchad, le développement du fret aérien et la création d’un centre de maintenance d'avions.